Standbeeld voor Johan Cruijff onthuld bij Arena

AMSTERDAM - Supporters hebben vanmiddag een standbeeld van Johan Cruijff onhuld bij de hoofdingang van de Arena. Het beeld, ontworpen door kunstenaar Hans Jouta, is er gekomen na een inzamelingsactie.

Vanwege de coronacrisis was er een 'zeer beperkte groep mensen' aanwezig bij de onthulling en waren er ook maar weinig journalisten uitgenodigd. Ajax heeft de onthulling daarom zelf gefilmd en live uitgezonden.

Het idee van een standbeeld voor Johan Cruijff was ontstaan bij de Ajax Supporters Delegatie. Vervolgens is de werkgroep 'Deze man verdient een standbeeld’ samengesteld onder aanvoering van Supportersvereniging Ajax, AFCA Supportersclub en met toestemming van de familie Cruijff. In de zomer van 2018 ging de inzamelingsactie van start.

"Wij hebben het beeld al mogen zien en het ziet er geweldig uit", laat Jordi Cruijff weten. "Namens de familie wil ik dan ook alle supporters van Ajax bedanken die zich hebben ingezet en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit mooie eerbetoon aan mijn vader. Mijn vader zou hier trots op zijn geweest. Als je er langs loopt, zie je Johan Cruijff staan."

De onthulling is hier te zien: