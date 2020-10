OLVG in Amsterdam schaalt reguliere zorg gedeeltelijk af vanwege tweede golf

AMSTERDAM - Tijdens de tweede golf belanden er weer meer patiënten in het ziekenhuis door besmetting met het coronavirus. Het OLVG ziet zich daarom genoodzaakt om de reguliere zorg gedeeltelijk af te schalen.

In meerdere Rotterdamse ziekenhuizen is daar ook al voor gekozen. De bedoeling is dat er op die manier meer ziekenhuisbedden vrijkomen voor coronapatiënten.

Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersnedes en specifieke vaatchirurgie gaan wél altijd door, benadrukt het OLVG in een persbericht. Maar reguliere patiënten moeten vaak wat langer geduld hebben voordat ze een operatie kunnen ondergaan. Want operaties waarbij medisch gezien geen spoed is vereist, kunnen worden verplaatst.

Het gaat onder meer om knie- of heupoperaties. Wel kan een deel van deze patiënten terecht in een zelfstandige kliniek in Zuidoost.

Digitale hulpmiddelen

Bovendien worden er digitale hulpmiddelen ingezet, om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk zorg kan worden verleend. Patiënten kunnen bijvoorbeeld met hun vragen terecht bij het online portaal. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van thuismeetapparatuur.

Het OLVG werkt bovendien samen met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarbij wordt dagelijks bekeken welke coronapatiënten overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis. Dat kan ook buiten de regio zijn.

"We beseffen dat dit een grote impact heeft op patiënten en familieleden en hopen op uw medewerking en begrip", laat het OLVG weten.

Wel naar het ziekenhuis komen

Ondanks het beperkte aantal ziekenhuisbedden, wordt er wel benadrukt dat mensen met klachten vooral naar het ziekenhuis moeten komen. Tijdens de eerste golf bleven namelijk veel mensen weg, ondanks dat zij ernstige gezondheidsproblemen hadden. En dat is risicovol, benadrukken artsen.