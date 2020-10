NH Airtime: Luxe voor het leger op Schiphol-Oost

De Nederlandse overheid is alweer toe aan een nieuw regeringstoestel. Met de gloednieuwe Boeing 737 BBJ is gelukkig nog niet mis, maar Nederland heeft ook een militaire luxe zakenjet die nodig vervangen moet worden. De Koninklijke Luchtmacht heeft haar ogen laten vallen op een 'jong gebruikte' Gulfstream 650. Een showmodel, en twee kleinere zusjes, waren op Schiphol-Oost te bewonderen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In de zakenjetwereld komt een potentiële klant niet naar de showroom van de dealer, maar de 'showroom' komt gewoon naar klanten toe. Het General Aviation-platform op Schiphol-Oost, ooit het hart van onze nationale luchthaven, was het decor voor het bekijken van drie gloednieuwe Gulfsteam-zakenjets.

Hooggeplaatste militairen

De bezichtiging werd georganiseerd in samenwerking met Exxaero, een verhuurder van luxe privéjets op Schiphol-Oost en vliegtuigbouwer Gulfstream Aerospace uit de VS. De Koninklijke Luchtmacht kiest waarschijnlijk voor de grootste van de drie: de G650. Dat toestel mag dan onder andere worden gebruikt door de minister en staatssecretaris van Defensie, en hooggeplaatste Nederlandse militairen.

Aan boord van de showmodellen is maar plek voor 10 tot 19 passagiers, maar de toestellen zijn razendsnel en hebben een enorm bereik. De opvolgers van minister Bijleveld en staatssecretaris Visser kunnen in toekomst zonder tussenstop met gemak in het westen van de VS of het Verre Oosten komen... en hoeven daar niet opgevouwen voor in een vliegtuigstoel te zitten.