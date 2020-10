Doelpuntenmaker Nick Doodeman: "Lekker om te scoren, maar ook teleurgesteld"

KERKRADE - FC Volendam speelde zondagavond met 1-1 gelijk op bezoek bij Roda JC. Aan Volendamse zijde was vleugelaanvaller Nick Doodeman de maker van het openingsdoelpunt in Limburg.

Ondanks zijn doelpunt was Doodeman wel teleurgesteld in het eindresultaat: "Toch heb ik het gevoel dat we hier de drie punten hebben verloren. Ondanks dat we de tweede helft minder waren was er toch vrij weinig aan de hand."

"Als je twee wedstrijden op de bank moet zitten en nu weer in de basis mag starten, dan is het lekker dat je weer kan scoren", aldus Doodeman. De aanvaller van Volendam was twee weken geleden ook al trefzeker, toen als invaller in de wedstrijd tegen Helmond Sport.

Teleurgestelde gezichten

Ook FC Volendam-trainer Wim Jonk vond dat er meer in had moeten zitten voor zijn ploeg. "Ik zag vooral teleurgestelde gezichten in de kleedkamer. In de tweede helft hadden we de wedstrijd gewoon dood moeten maken. We leden te makkelijk balverlies in de beslissende fases", aldus Jonk.

"We waren de hele wedstrijd goed aan de bal en kregen een paar goede kansen in de tweede helft", vervolgt Jonk. "Uiteindelijk krijg je dan een strafschop tegen die volgens mij wel terecht was. Achteraf gezien hadden we Roda meer pijn moeten doen."