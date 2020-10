FC Volendam speelt gelijk in vlak duel tegen Roda JC

KERKRADE - FC Volendam was zondagavond niet in staat om te winnen bij Roda JC. De ploeg van Wim Jonk kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong via clubtopscorer Nick Doodeman. Roland Alberg zorgde na rust voor de gelijkmaker vanaf de penaltystip: 1-1.

Pro Shots / Henk Korzelius

Het basiselftal van FC Volendam was op één plek gewijzigd ten opzichte van het duel tegen Go Ahead Eagles. Nick Doodeman kreeg de voorkeur boven Zakaria El Azzouzi. Kersverse aanwinst Giannis Iatroudis zat nog niet bij de wedstrijdselectie. De eerste grote kans van het duel was voor Amsterdammer Fabian Serrarens. De oud-spits van Telstar kopte de bal voorlangs. Binnen twintig minuten kwam Volendam op voorsprong. Jari Vlak stuurde Martijn Kaars weg, de spits legde de bal op Doodeman die de 0-1 maakte. Na een halfuur kreeg Doodeman een grote kans na een dieptebal. Youri Roulaux keerde de inzet. De Limburgers werden voor rust gevaarlijk via Niek Vossebelt (afstandsschot) en Stefano Marzo (kopbal uit een corner). Tekst gaat verder onder de tweet.

Vossebelt kopte vrijwel direct na rust keihard op de paal. Er volgde een periode zonder weinig hoogtepunten. Na tien minuten in de tweede helft schoot Vlak van afstand op de lat. In de tegenstoot schoot Vossebelt net naast het doel. Boy Deul maakte in de zeventigste minuut een overtreding op Amir Absalem, Roda kreeg vervolgens een pingel. Roland Alberg schoot de bal feilloos achter Nordin Bakker. De ploeg uit Kerkrade ging na de gelijkmaker op zoek naar meer. Marzo werd gevaarlijk uit een omhaal en Serrarens mikte uit een corner net naast. Volendam was in de slotfase niet bij machte om grote kansen op te zetten. De ploeg van Wim Jonk keerde zodoende terug naar het vissersdorp met een puntje. Door het gelijkspel komen de Volendammers op zes punten en staan ze op de veertiende plek. Volendam speelt na de interlandbreak op 16 september thuis tegen Jong PSV.

Opstelling Roda JC: Roulaux; Marzo, Luijckx, Jensen, Absalem; Vossebelt, Klaasen (57/ Ioannou), Croux, Pflücke, Alberg, Serrarens Opstelling FC Volendam: Bakker; B. Plat, A. Plat, Tol, Murkin; Antonucci, Vlak, Deul; Doodeman (79/ Johnson) , Kaars (79/ Eerdhuijzen), El Kadiri (61/ El Azzouzi)