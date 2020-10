AZ'er Dani de Wit over knotsgek duel tegen Sparta: "Het ging compleet mis"

ROTTERDAM - Dani de Wit was zondag wederom van grote waarde bij AZ met twee treffers. Het bleek niet voldoende te zijn in het knotsgekke duel met Sparta Rotterdam waarin een 0-4 voorsprong werd weggeven.

De sfeer in de kleedkamer was na afloop droevig. "Je schiet uit de startblokken en laat zien hoe AZ moet spelen", analyseert de middenvelder na afloop van Sparta-AZ. "Je hoopt dat in de tweede helft door te kunnen drukken, maar in ieder geval de nul te houden. Dat is ons ook nog niet gelukt dit seizoen."