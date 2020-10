Politie neemt auto in beslag in onderzoek naar zwaargewonde scooterrijder (17) Lijnden

LIJNDEN - De politie heeft een auto in beslag genomen die in de nacht van vrijdag op zaterdag mogelijk betrokken is geweest bij een aanrijding in Lijnden. Daarbij raakte een scooterrijder uit Hoofddorp zwaargewond. De politie onderzoekt of de eigenaar van de auto op dat moment achter het stuur zat.

NieuwsFoto.nl

Het 17-jarige slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag bewusteloos en zwaargewond op het asfalt van de Schipholweg aangetroffen. Iets verderop, in de sloot langs de weg, werd de zwaarbeschadigde scooter gevonden die hij bestuurde. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

Hoewel niet kon worden uitgesloten dat de scooterrijder ten val was gekomen, hield de politie er al sterk rekening mee dat hij was aangereden, en dat de tegenpartij de plek van het ongeval had verlaten.

De politie vermoedt dat de in beslaggenomen auto betrokken is geweest bij de aanrijding, maar onderzoek naar de schade aan de auto en de scooter moet daar meer duidelijkheid over geven. Ook zoekt de politie uit wie de auto bestuurde toen het voertuig in de nacht van vrijdag op zaterdag over de Schipholweg reed. De eigenaar van de auto is daarom nog niet aangehouden, zo laat de politie aan NH Nieuws weten.