17-jarige scooterrijder zwaargewond op wegdek aangetroffen, mogelijk aangereden

LIJNDEN - Een 17-jarige jongen is vannacht zwaargewond op het wegdek gevonden op de Schipholweg in Lijnden. Mogelijk is hij aangereden. De politie zoekt naar getuigen.

De 17-jarige Hoofddorper werd rond 2.15 uur gevonden door omstanders. Hij was buiten bewustzijn toen hij werd gevonden door de politie, en was zwaargewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Zijn scooter werd aangetroffen in de sloot langs de weg, deze was ernstig beschadigd. De politie vermoedt dat hij is aangereden en dat de tegenpartij is doorgereden. Er wordt dan ook hard gezocht naar getuigen.