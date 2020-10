Waar zijn vogels nog welkom in de Noord-Hollandse natuur?

Terug naar de Noordkop: aan de andere kant van de Balgzanddijk ligt de Waddenzee verzamelen met vloed vele tienduizenden vogels zich om te rusten. Overal waar je kijkt schieten de vogels heen en weer. De snelste van allemaal is de slechtvalk. Hij jaagt op strandlopers, maar dat valt nog niet mee. Ook al perst 'ie er 300 km/u uit, lang niet bij alle achtervolgingen maakt de rover een prooi buit.

Grutto's en kieviten

De dijk biedt beschutting voor de vogels, die zo profiteren van een menselijk bouwsel, van cultuur dus. In Noord-Holland gaat natuur bijna altijd samen met cultuur. In het veenweidegebied bijvoorbeeld profiteren de grutto's en kieviten van grasland dat eigenlijk bedoeld is voor koeien.



In de Kalverpolder, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland dat dit jaar 30 jaar bestaat, zijn geen traditionele boeren meer. Pal naast de Zaanse Schans zijn het nu de vrijwilligers van de Stichting Kalverpolder die het land onderhouden. Dat doen ze met de hulp van enkele boeren die hun land bewerken met extra oog voor de natuurwaarden. Ook in de Kalverpolder gaan natuur en cultuur hand in hand.