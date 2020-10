Miljarden van De Nederlandsche Bank veilig op hun nieuwe stek in Haarlem

HAARLEM - De verhuisoperatie van De Nederlandsche Bank (DNB) is succesvol afgerond. Vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot zaterdagmiddag zijn bankbiljetten en goudstaven met een waarde van 14,5 miljard euro van Amsterdam naar Haarlem verhuisd. Tot 2023 blijft de goud- en geldvoorraad in de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschede liggen.

Uiteindelijk was de grootschalige actie halverwege de zaterdagmiddag afgerond. In totaal werden 200.000 kilo aan goudstaven en bankbiljetten ter waarde van 4,5 miljard euro versleept. Meer kan woordvoerder Lutke Schipholt vanwege veiligheidsredenen niet vertellen.

Verbouwing

De reden van de verhuizing is de verbouwing van het DNB-hoofdkantoor in Amsterdam. Na die renovatie komen de bankbiljetten overigens niet terug naar de hoofdstad, maar worden ze ondergebracht op een nieuw te bouwen locatie in Zeist, het DNB Cashcentrum. In 2023 wordt verwacht dat de voorraden naar die nieuwe locatie kunnen verhuizen.