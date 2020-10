De Nederlandsche Bank verhuist goud en bankbiljetten van Amsterdam naar Haarlem

AMSTERDAM - De voorraad goud en bankbiljetten van De Nederlandsche Bank (DNB) wordt vanavond uit het kantoor in Amsterdam verhuisd. Vanwege de verbouwing van het pand in het centrum van Amsterdam worden de 200 ton aan goudbaren en de strategische voorraad geldbiljetten overgebracht naar Haarlem, waar het in de kluizen van de voormalige drukkerij van Joh. Enschedé wordt opgeslagen.