De vlag uit: Amsterdam-Oost steunt buurman die werd bekogeld vanwege regenboogvlag

Het idee om allemaal een vlag op te hangen begon in de groepschat. "We wilden de buurman graag verrassen en hem een hart onder de riem steken," vertelt buurman Awara (33). "Het is belangrijk om een signaal af te geven voor de rest van de buurt en dat we saamhorigheid uitstralen."

Bij Leonor (16) hangt de vlag ook uit het raam. "Iedereen moet van iedereen kunnen houden en dat willen we met deze actie laten zien. Zo ziet de buurman ook dat we hem steunen. Toen hij als enige een vlag had opgehangen viel het meer op. Nu wordt het een stuk normaler," vertelt ze.

Niet laten afschrikken

Jesper is blij met de actie van de buren. “Ik was echt verrast toen ik mijn gordijnen opendeed en alle vlaggen zag. Het voelt als een steun tegen onverdraagzaamheid. Het is makkelijk om je te laten afschrikken door geweld of mensen die anders denken. Maar je moet gewoon kunnen zijn wie je bent en dat dragen we nu uit met de hele straat.”

Hij hoopt dat er alleen nog maar meer vlaggen bij gaan komen. "Het is een belangrijke steun in de rug. Niet zozeer voor mij, maar vooral voor de community. We moeten dit samen doen." Als het aan de buurt ligt blijven de vlaggen voorlopig nog wel hangen. "Het ziet er ook gewoon vrolijk uit, zeker nu de wintermaanden eraan gaan komen", vertelt Awara.