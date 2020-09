Jespers huis werd bekogeld met vuurwerkbommen vanwege regenboogvlag

Jesper zat op de bank toen hij iets op het balkon hoorde vallen. "Toen ik door het gordijn keek zag ik een rode flits. Ik dook meteen van de bank af want ik heb enkel glas. Daarna hoorde ik een harde knal."

Eieren

De vlag hing hij een paar weken geleden op uit solidariteit met een homostel uit de buurt, nadat hun regenboogvlag meerdere keren met eieren werd bekogeld.

Het is niet de eerste keer dat het balkon van Jesper is toegetakeld. In augustus werd er al met eieren tegen zijn balkon gegooid: "Nu dit al drie keer is gebeurd, is dat natuurlijk wel beangstigend", vertelt hij.

Tekst gaat door onder de video.