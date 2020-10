Supermarkt Bennebroek eerder open voor ouderen: "Het is heel fijn, lekker rustig"

BENNEBROEK -Al sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus, kunnen ouderen op een apart tijdstip, rustig boodschappen doen bij de supermarkt aan de Schoollaan in Bennebroek. Tussen zeven en acht uur 's ochtends gaat de Albert Heijn speciaal voor hen open en daar zijn veel ouderen blij mee. "Het is heel fijn, lekker rustig", vertelt een mevrouw. "Zeker na de nieuwe maatregelen, ga ik weer vroeg boodschappen doen."

In de laatste persconferentie kondigde premier Rutte aan dat winkels aparte uren moeten inlassen, waarin zieken en ouderen boodschappen kunnen doen. Voor veel winkels is dat nieuw, maar dus niet voor de supermarkt van de familie Zwetsloot in Bennebroek.

De familie runt de supermarkt al bijna 85 jaar en is erg begaan met de vaste klantenkring. Begin maart, toen het coronavirus om zich heen greep, namen ze gelijk maatregelen om hun klanten zo veilig mogelijk te kunnen laten winkelen. Ook besloten ze om een uur eerder open te gaan voor de kwetsbare groep. "We waren er toch en wilden onze klanten graag deze mogelijkheid bieden", vertelt Marit Zwetsloot, mede-eigenaar van de winkel.

Vaste groep

In het begin werd er volop gebruikt gemaakt van het vroege uur door ouderen, maar in de zomer werd het rustiger. Soms kwam er maar een handjevol mensen en was het alles behalve rendabel. "We zijn met een vaste groep aanwezig in de winkel tussen zeven en acht, maar we hebben wel extra kassamedewerkers erbij als we om zeven uur open gaan", vertelt Ingrid Zwetsloot, moeder van Marit en tevens mede-eigenaar.

Het vroege uurtje afschaffen was desondanks geen optie voor Marit. "We dachten soms wel: waarom staan we hier? Maar met het oog op een eventuele tweede golf wilden we het niet afschaffen en dan later weer opnieuw invoeren."

Uitbreiden

In de laatste persconferentie over de coronamaatregelen werd verteld dat winkels voortaan twee uur open moeten gaan voor de kwetsbare groepen. En daarom heeft de Bennebroekse supermarkt nu een extra rustig winkeluur ingesteld. Tussen half tien en half elf, mogen er maximaal 20 klanten tegelijk in de winkel en krijgen ouderen voorrang. "We hebben via Facebook de mensen ook gevraagd om dan niet te komen", vertelt Marit. "We willen echt ouderen dan nog extra de gelegenheid geven om dan rustig te kunnen winkelen."

Het latere uurtje is een mooie uitbreiding, vindt een mevrouw die dagelijks om zeven uur de winkel bezoekt. "Voor mij niet, maar wel voor de echte ouderen die thuiszorg krijgen. Want die redden het niet om zo vroeg hier te zijn. Dus voor hen is half tien hartstikke mooi."