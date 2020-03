Albert Heijn Bennebroek neemt maatregelen: maximumaantal klanten

BENNEBROEK -De relatief kleine Albert Heijn aan de Schoollaan heeft maatregelen genomen om klanten en medewerkers meer ruimte te geven in de winkel. Vanaf vandaag mogen er niet meer dan 40 klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn. Hiermee hoopt de supermarktmanager Marit Zwetsloot (en mede-eigenaar van de winkel) dat iedereen zich gaat houden aan de anderhalve meter afstand, die het RIVM adviseert.

NH Nieuws

Bij de ingang van de winkel staat een medewerker die constant de in- en uitgaande klanten invoert op een tablet. Middels een speciale app kan hij precies zien hoeveel mensen er in de winkel aanwezig zijn. Volgens Marit Zwetsloot is de maatregel noodzakelijk. "We merkten dat het op drukke momenten lastig was voor onze klanten en medewerkers om de anderhalve meter afstand te bewaren. Daarom hebben we nu gezegd, maximaal veertig klanten tegelijk naar binnen." Begrip Tot nu toe reageren zowel de medewerkers als de klanten begripvol. "Wij waren constant bezig om klanten aan te spreken om afstand te bewaren", vertelt Ingrid, medewerkster van de supermarkt. "Dus ik ben wel blij met de nieuwe regel." Een bezoeker van de winkel kan zich er ook in vinden. "Het gaat toch ook om mijn veiligheid en mijn gezondheid, dus daar ben ik het absoluut mee eens." Marit Zwetsloot heeft wel even na moeten denken over het invoeren van de maatregel, omdat deze toch ook risico's met zich meebrengt.

Vanmiddag ontstond het eerste piekmoment en waren er meer dan veertig mensen die naar binnen wilden. Ze werden vriendelijk verzocht om buiten in een rij, wel met anderhalve meter afstand, te wachten tot ze aan de beurt waren. Dit leverde tot dusver geen problemen op. "Ze vonden het prettig winkelen zo", vertelt Marit. Voorlopig blijft de maatregel van kracht. De kleine supermarkt kan nog wel wat hulp gebruiken bij de ingang. "Als er nog iemand is die misschien een paar uurtjes vrijwillig wil tellen bij de ingang, dan is die van harte welkom. We kunnen wel wat mensen gebruiken."