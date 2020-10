KLM, cabinebonden en CNV akkoord over reorganisatieplannen

Vakbonden FNV Cabine en de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) zijn vanochtend vroeg akkoord gegaan met KLM over een herstructureringsplan. Dat meldt FNV Cabine. Ook CNV is voorlopig akkoord gegaan met een ingreep in de arbeidsvoorwaarden. KLM had tot vandaag om met de bonden tot overeenstemming te komen over loonoffers, arbeidsvoorwaarden en vertrekvergoedingen.