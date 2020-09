Geen akkoord tussen KLM en FNV over reorganisatieplannen

SCHIPHOL - KLM en vakbond FNV zijn niet tot een akkoord gekomen over het herstructureringsplan dat de maatschappij morgen moet indienen bij de overheid. KLM moet voldoen aan reorganisatie- en duurzaamheidsvoorwaarden om van minister Hoekstra van Financiën 3,4 miljard euro aan leningen en garanties te ontvangen om de coronacrisis door te komen. De bonden zijn -tot hun ongenoegen- in een later stadium bij de onderhandelingen over de voorwaarden betrokken.

Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM-topman Pieter Elbers zal morgen ondanks het ontbreken van een akkoord met alle bonden een concept-herstructureringsplan inleveren bij minister Hoekstra. Morgenmiddag om 16.30 uur spreekt hij tijdens een live webcast het personeel toe over de plannen. Vandaag zijn de vakbonden en KLM nog een laatste keer bij elkaar gekomen om over een eindbod te onderhandelen. Alles op alles gezet Nog geen uur na hervatting van de onderhandelingen meldt vakbond FNV, die zowel cabine- als grondpersoneel vertegenwoordigd, dat er geen akkoord voor het grondpersoneel ligt. FNV Cabine is nog in gesprek met KLM. Volgens de bond vallen de hardste klappen bij de grondmedewerkers. Bestuurder Jan van den Brink: "Wij hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om met KLM tot een rechtvaardig, solidair en eerlijk akkoord te komen om KLM door de coronacrisis te leiden. Het bod van KLM is alles behalve dat en er valt niet over te onderhandelen. Met deze houding zet KLM de staatssteun op het spel." Grondmedewerkers die in de voorwaarden voor staatssteun vrijgesteld zijn van het leveren van een arbeidsvoorwaardelijke offer, moeten van KLM toch afzien van twee keer 2,5 procent loon én een groot gedeelte van hun onregelmatigheidstoeslag, meldt FNV. Nog niet klaar KLM praat momenteel met acht vakbonden over de miljardensteun en over loonoffers, nieuwe arbeidsvoorwaarden en eventueel gedwongen ontslagen. Een woordvoerster van KLM laat aan NH Nieuws weten dat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond en dat nog niet duidelijk is of de overige bonden akkoord gaan reorganisatieplannen voor het grond-, kantoor-, cabine- en cockpitpersoneel. Ook CNV (grondpersoneel) en pilotenvakbond VNV laten NH Nieuws weten dat de gesprekken momenteel nog lopen.