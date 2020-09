Afdeling Westerhaven in quarantaine wegens coronabesmetting

"Het is het eerste coronageval op dit moment van onze zeventien locaties. Het is heel vervelend maar gezien de toename in de cijfers, bijna onvermijdelijk", aldus Harder. Er wordt plaatselijk opgeschaald. "In eerste instantie wordt gekeken of alleen de cliënt zelf in quarantaine kan, maar in verband met verdenking van verspreiding, is de hele afdeling nu in quarantaine."

Mondkapjesplicht

Dat betekent dat de afdeling afgesloten wordt en uitsluitend de medewerkers van dat team op de afdeling mogen werken. Harder: "De teams waren al per afdeling opgesplitst. Het personeel kleed zich op de afdeling om in beschermende kleding en heeft een eigen in- en uitgang in het gebouw." Al het personeel draagt ter preventie momenteel een mondkapje. Harder: "We hopen dat het bij één besmetting blijft."