West-Friese zorginstanties op scherp voor tweede golf: "Extra attenderen op maatregelen"

WEST-FRIESLAND - Van extra maatregelen is vooralsnog geen sprake, maar zorginstanties Omring en Wilgaerden staan beiden op scherp nu het aantal besmettingen landelijk toeneemt. "We zien in de verzorgingshuizen en aan bezoekers dat men zich slechter aan de regels houdt, dus daar gaan we iedereen weer extra op attenderen", aldus woordvoerder Els Harder van Wilgaerden.

Er gaat een nieuwsbrief uit en mensen worden er op locatie weer meer op aangesproken zich aan de maatregelen te houden. "Het is er echt, we zien overal weer een toename in besmettingen. Extra attenderen is een eerste stap om weer scherp te blijven op de maatregelen", aldus Harder.

Zowel bij de Omring als bij Wilgaerden zijn er op dit moment onder personeel en cliënten geen besmettingsgevallen. "Er wordt op dit moment veel getest dus we houden er rekening mee dat de situatie ieder moment kan veranderen", aldus Job Leeuwerke, woordvoerder van Omring. "Mocht het zo zijn dat er besmettingen zijn, dan gaan de protocollen in werking.

We sluiten geen locatie meer zoals dat voorheen is gebeurd, maar mensen of medewerkers moeten dan in quarantaine of beschermd worden verzorgd."

Drukte testlijn zorgpersoneel

Met de herfst op komst, groeit de zorg om de testcapaciteit. Omring startte daarom deze maandag een eigen coronatestlijn, speciaal voor haar eigen personeel. Dat blijkt een goede zet te zijn. Leeuwerke: "De landelijke testlijn voor zorg-en onderwijspersoneel die ook maandag startte, is heel erg druk. Het kan soms te lang duren bij de GGD. Wij kunnen het niet permitteren dat zorgpersoneel of cruciale functies te lang thuis zit te wachten op de uitslag. Als je teveel mensen mist, kan de continuïteit van de zorg in gevaar komen."

Ook Wilgaerden loopt tegen de lange wachttijd van de nieuwe testlijn aan. "Het is enorm druk op de lijn. Maandag waren er collega's die 's morgens belden en 's middags nog niet geholpen konden worden. Ook wij vragen ons af of we niet zelf moeten gaan testen en kijken naar andere opties die er zijn."

Uit onderzoek van de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) blijkt dat driekwart zich zorgen maakt over de landelijke testcapaciteit. De vereniging heeft een meldpunt geopend en roepen zorgpersoneel op hun ervaring met de voorrangsregeling te delen. "De drukte op de testlijn is voor ons een signaal dat we serieus nemen en wat we blijven monitoren", aldus Harder van Wilgaerden.



De zorginstanties blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en nemen vooralsnog geen extra maatregelen. Bezoekers mogen gewoon blijven komen. Harder: "Er is geen maximum aan het aantal bezoekers, zolang de maatregelen maar in acht genomen worden. Bezoek en visite vinden we heel belangrijk in de kwaliteit van leven."