Golfer Wil Besseling geniet ontzettend van zijn topvorm: "Gaaf om te ervaren"

"Sindsdien gaat het bergopwaarts en dat is gaaf om te ervaren", vertelt Besseling op golfclub The International, waar in 2019 het KLM Open werd gespeeld. "Het plaatje is duidelijk voor mezelf en ik heb de juiste mensen om mij heen."

"Ik probeer nog elke dag beter te worden en daarvan te blijven genieten. Dan zullen er vast nog mooie dingen gaan komen", aldus de beste golfer van Noord-Holland.

Besseling werd woensdag uitgedaagd door redacteur Stef Swagers. Maandag is de reportage vanaf 17.11 uur te zien op televisie bij NH Sport.