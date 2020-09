Golf: 'Vlagerige' Besseling positief over eerste toernooien sinds coronacrisis

SOTOGRANDE - Het seizoen is weer in volle gang voor golfer Wil Besseling. Na zes toernooien in het Verenigd Koninkrijk maakt de inwoner van Zwaag zich nu op voor wedstrijden in Spanje en Portugal. Zijn spel is 'vlagerig', maar hij kijkt met een positief gevoel terug op de afgelopen weken.

"Het spel was 'vlagerig'. De afgelopen week waren mijn drives (afslagen, red.) iets minder. Die waren daarvoor juist steeds goed. Ik sloeg ook mijn ijzers iets te ver van de vlag, waardoor het moeilijker was om de putts te maken. Met putten heb ik de afgelopen weken wel een goed gevoel. Ik sta met overtuiging boven de bal en visualiseer dat ik de putt maak. Dat zie je dan niet meteen terug in de scores, maar de eerste stappen zijn gezet."

De UK Swing, zoals de Europese Tour het noemde, leverde een elfde plaats op als beste resultaat. Van de zes toernooien haalde hij vier keer het weekend. "Ik heb wel veel stappen gemaakt", begint Besseling. "Ik deed goed mee, maar kon niet echt hoog eindigen. Daar had ik toch wel meer mijn zinnen op gezet. Het is wel lekker om weer op de golfbaan te zijn en dat wedstrijdgevoel te hebben. Daar heb ik absoluut van genoten."

Deze week speelt de West-Fries een toernooi in Zuid-Spanje op de beroemde Valderrama golfclub. "Ik heb 'm vaak gezien op televisie, maar ben er nog nooit geweest. Ik ben erg benieuwd hoe ik het ervaar. Het is toch wel een ander type baan dan we de afgelopen weken gespeeld hebben. De baan zelf is al een uitdaging op zich. Het weer ziet er in ieder geval super uit, dus dat is harstikke mooi."

Tijdens de coronacrisis speelde Besseling wel indoor op Valderrama. Hij eindigde toen gedeeld zestiende, terwijl hij ook twee indoortoernooien wist te winnen.

Coronamaatregelen

Besseling wordt ieder toernooi bij aankomst getest op het coronavirus. Tot nu toe is slechts één speler positief gebleken. "Nu zijn we voor het eerst in een ander land. Het is een beetje afwachten hoe het hier gaat, maar over het algemeen is het elke week hetzelfde. Na de coronatest ben je eigenlijk alleen nog maar op de golfbaan en in het hotel. De laatste paar weken waren de hotels zelfs op de golfbaan. Deze week heb ik ten minste nog een autoritje", lacht hij.

Na de toernooien in Spanje en Portugal speelt Besseling in ieder geval nog in Noord-Ierland. Verder is het afwachten hoe de rest van het toernooischema eruit gaat zien.