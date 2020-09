Hilversumse foodhal Mout sluit deuren na strengere maatregelen: "Dit is niet te doen"

HILVERSUM - De grote Hilversumse foodhal Mout sluit vanaf vanavond noodgedwongen voor onbepaalde tijd de deuren. Door de strengere coronamaatregelen is het volgens eigenaar Jerry de Vries 'totaal niet rendabel' om de deuren open te houden. "We kunnen slechts tien procent van onze normale aantal gasten ontvangen. Dat is toch niks?", reageert hij tegen NH Nieuws.

De deuren van de Hilversumse foodhal gaan voor onbepaalde tijd dicht. De Vries verwacht dat dat zeker nog wel tot december zal zijn. "Ze zeggen nu dat deze maatregelen zeker voor de komende drie weken gelden, maar ik geloof er niet in dat de situatie daarna zoveel anders wordt. Het reproductiegetal van de besmettingen moet omlaag, dat duurt wel even. We zitten zeker tot december in de problemen. Ik hoop natuurlijk van harte dat het eerder is. Ik zal de eerste zijn die dan de deuren weer open gooit, maar we moeten realistisch zijn."

Mout-eigenaar De Vries noemt het sluiten van zijn zaak een moeilijke, maar onvermijdelijke beslissing. "We mogen binnen nog maar 30 gasten verwelkomen en 40 op het terras. Normaal gesproken kunnen we, met de anderhalve meter-maatregel, 170 mensen binnen ontvangen en 250 op het terras. Reken maar uit. Dat is een hele grote aderlating", legt hij uit. "De deuren openhouden is duurder dan ze nu sluiten. We kunnen dus niet anders."

"Slechts 30 gasten ontvangen in zo'n grote zaak als de onze is echt belachelijk"

Maatwerk

Het steekt De Vries dat de strengere maatregelen hem zo hard raken. "Alle horeca wordt natuurlijk geraakt, maar laten we eerlijk zijn: voor veel cafés en restaurants komt deze beperking van het aantal gasten minder hard aan dan voor ons. Slechts 30 gasten ontvangen in zo'n grote zaak als de onze is echt belachelijk. Ik hoorde premier Rutte gisteren zeggen dat 30 bezoekers in Artis raar zou zijn, maar bij ons is dat net zo raar. Ik had zo gehoopt dat er ook voor ons maatwerk zou komen."

Personeel van de Hilversumse foodhal reageert volgens De Vries verslagen na de mededeling dat de foodhal dichtgaat. "Het zijn allemaal jongens en meiden van 16 en 17 jaar. Werken is momenteel al langer hun enige echte uitje. Dit is de plek waar de hun sociale contacten nu hebben. Ik vind dit echt heel erg voor ze. Maar ook voor andere mensen van de foodtrucks die bij ons werken. Dit is echt een rotsituatie."