VOC-schip De Amsterdam gestript: drie kilometer kier moet 'gebreeuwd' worden

AMSTERDAM -"Het is een robuuste dame die wel wat werk nodig heeft, maar als we klaar zijn kan ze wel weer tien jaar vooruit." Geruststellende woorden van Frans Regter. Lid van de breeuwploeg die bezig is de kieren in VOC-schip De Amsterdam dicht te stoppen met in teer gedrenkt touw. De Amsterdam ligt sinds enkele weken in een droogdok in Amsterdam Noord voor een grote opknapbeurt.

Het schip ligt er wat onttakeld bij in het droogdok van Damen Ship Repair in Amsterdam Noord. De masten en tuigage zijn verwijderd en de romp staat in de steigers. Op afstand hoor je het driftige gehamer van de breeuwploeg. Een groep van vijftien vakmensen vult met hamer en breeuwbeitel de kieren in de romp met in teer gedrenkt henneptouw om haar weer waterdicht te maken.

De techniek die gebruikt wordt is eigenlijk hetzelfde als in de gouden eeuw vertelt Frans Regter een van de breeuwers. "Die techniek is nooit verdwenen en is het beste manier om een houten schip waterdicht te krijgen". De breeuwers krabben de kieren schoon en vullen ze met touw. Met speciale beitels slaan ze het touw 'klankvast' in de groeven. Aan het geluid van de hamerslagen op de beitels horen ze of de kier waterdicht is of nog niet.

Nieuwe masten

De Amsterdam krijgt nieuwe masten en nieuw tuigwerk. Als het onderwaterschip klaar is wordt De Amsterdam overgebracht naar een andere werf, ook in Amsterdam Noord, waar de restauratie zal worden afgemaakt. Als alles volgens plan gaat, is de opknapbeurt in januari klaar en wordt het schip weer overgebracht naar haar vaste stek bij het Scheepvaart Museum.