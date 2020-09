Verplaatsing VOC-replica De Amsterdam succesvol, peperdure renovatie nu van start

AMSTERDAM - De verplaatsing van de VOC-replica De Amsterdam van afgelopen nacht is succesvol verlopen. Het schip ligt inmiddels bij Damen Shipyards en zal daar tot in ieder geval januari een uitgebreide renovatie ondergaan, die een miljoen euro gaat kosten.

Dat vertelt Frank Bouwman van het Scheepvaartmuseum vanmorgen bij NH Radio. De Amsterdam is een VOC-replica die normaal dienstdoet als tentoonstelling voor bezoekers van het museum. Ter vervanging ligt replica De Clipper nu een aantal maanden voor de deur.

"De verplaatsing ging uitstekend", vertelt Bouwman. "Het was een flinke operatie, met twee sleepboten. Het was heel spannend om te zien hoe dat zou gaan, het schip komt zelf niet meer van zijn plek af."

Miljoenenoperatie

De renovatie van de replica kost naar schatting een miljoen. Het grootste deel van dat bedrag kon het museum zelf opbrengen, maar voor de laatste tienduizenden euro's werd een inzamelingsactie gestart.

"We pompten elke acht minuten liters water uit het schip", vertelt Bouwman over de noodzaak van de opknapbeurt. "De onderkant van het schip, dat natuurlijk onder water ligt, moet opnieuw gedicht worden. Dat gebeurt onder andere door touwen in de naden te duwen." Daarnaast krijgt het schip nieuwe masten en een verfbeurt.

Nachtelijke verplaatsing

De replica werd midden in de nacht verplaatst, omdat er op de route een spoorbrug lag die niet zomaar open kon. "Die brug kan niet zomaar open door het drukke treinverkeer. Dus hebben we hem om half twee vannacht verplaatst."

Het originele plan was om de boot volgend jaar, exact 10 jaar na de vorige renovatie, helemaal op te knappen. Omdat het aantal bezoekers door corona nu toch is teruggelopen is besloten dit eerder te doen.