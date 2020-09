Sport Bekerwinst smaakt naar meer voor Den Helder-coach Bennes

DEN HELDER - Coach Mario Bennes sleepte afgelopen zaterdag met de basketbalvrouwen van Den Helder de nationale beker in de wacht. Daarmee won de club de eerste prijs sinds 2009. Toen werd Den Helder landskampioen en dat is dan ook het volgende doel van de basketbaltrainer uit Purmerend.

Het snot voor de ogen werke en niet naast je schoenen lopen is waar het Bennes om draait. "Gewoon werken en je beste spel laten zien; dan komt het automatisch goed." Ook speelster Jantien van Veen herkent die filosofie van haar coach. "Hij is zelf altijd een harde werker geweest als speler en dat merk je ook in zijn coachen terug."

Bekerwinst Bennes is aan zijn tweede jaar bezig als trainer van de Helderse vrouwen. In zijn eerste jaar bij Den Helder bereikte hij meteen de halve finale van de play offs en de finale van de beker. Door corona werden de play offs echter nooit gespeeld, maar de bekerfinale stond afgelopen zaterdag op het programma. Den Helder won de finale met 63-70 van het thuisspelende Barendrecht en pakte daarmee voor de zevende maal in de historie de beker.

Lees ook Play Sport Basketbalsters Den Helder grijpen beker ten koste van Binnenland

Palmares Als speler won Bennes meerdere keren de landstitel en de beker, maar als coach pakte hij vooralsnog alleen met het jeugdteam van Amsterdam de landstitel. Het winnen van de beker is dus zijn echte prijs bij de senioren. Bennes wil meer dan alleen de beker en hoopt ook een gooi te kunnen doen om de landstitel weer naar Den Helder te halen. Het winnen van de beker is niet voldoende om in de Helderse geschiedenis boekjes te komen. "Ik hoop dat we aan het eind van het jaar weer met zo'n ding in ons handen staan ​​en dan vind ik wel dat er een geschiedenisboekje mag worden geschreven".