Basketbalsters Den Helder grijpen beker ten koste van Binnenland

BARENDRECHT - De laatste keer dat de basketbalsters van Den Helder een finale wonnen was in 2007 en drie jaar later was de ploeg tegen Landsmeer verliezend finalist. In Barendrecht wist de ploeg na dertien jaar eindelijk weer eens de beker te pakken. Het team van coach Mario Bennes was met 63-70 te sterk voor Binnenland.

Den Helder knalde werkelijk uit de startblokken en liep in het eerste kwart uit naar een 1 -17 voorsprong. De uit Duitsland teruggekeerde Janiek van Veen nam het team bij de hand en scoorde er lustig op los. Na het eerste kwart stonden de Noord-Hollanders dan ook ruim voor: 9 -24. Slordigheden De scherpte leek er in het begin van het tweede kwart iers vanaf en er moest een Helderse time-out aan te pas komen om de ploeg tot rust te manen. Binnenland profiteerde van de slordigheden van het team van Bennes en kwam stapje voor stapje dichterbij. Uiteindelijk was de voorsprong slechts geslonken tot elf punten aan het einde van het tweede bedrijf.



In het derde kwart, waar Binnenland de achterstand op een gegeven moment tot vier punten wist te verkleinen, had Den Helder het lastig. De hoge Helderse foutenlast en de benutte vrije worpen van Binnenland bracht de ploeg van Bennes aan het wankelen. Aan het einde van het kwart herpakten de Noord-Hollanders zich en was de voorsprong weer zeven punten. Die voorsprong werd in het laatste kwart niet meer uit handen gegeven (63-70).



"Gelukkig gaan we hem mee nemen naar Den Helder", begint een blije Bennes na afloop van de finale. "We begonnen heel scherp en Binnenland kwam moeilijk tot scoren. Ik ben heel blij voor de club en voor die meiden. Het is een mooi gevoel."

"De voorbereiding was goed en ik had er alle vertrouwen in", reageert speelster Maaike Klein na afloop van de wedstrijd. "Dit is natuurlijk te gek. We hebben iedere keer hard gevochten. We voelen elkaar allemaal goed aan. Echt top."

"Het was een gespreid bedje toen ik hier terugkwam", zei Janiek van Veen, die eerder in Duitsland speelde. "Ik ken veel van die meiden al een stuk langer, dus we zijn aardig op elkaar in gespeeld. We hadden heel veel vertrouwen dat we dit duel zouden winnen."