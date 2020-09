Haarlemse zwembaden lopen wachtlijsten voor lessen snel weer in

HAARLEM - De twee grote zwembaden in Haarlem zijn bezig om opgelopen wachtlijsten voor zwemlessen voor kinderen zo snel als mogelijk weer in te lopen. "Ik ben nu net bezig om drie lessen op te starten", zegt een medewerker van het Boerhaavebad.

De zwemlessen voor kinderen lagen stil toen de zwembaden moesten sluiten vanwege de coronacrisis. Kleuters die op de wachtlijst stonden, moesten langer wachten om te kunnen beginnen. Sinds ze weer open mogen, zijn de zwembaden aan het proberen om zoveel mogelijk lessen weer te starten. "In september zijn we weer begonnen met 15 groepen. Zo hebben we het alweer redelijk ingelopen", laat een medewerker van zwembad De Planeet weten. Dit zwembad gaat in de herfstvakantie door met lessen om achterstanden weg te werken.

Zaterdag

Beide baden geven aan dat de wachtlijsten niet enorm zijn toegenomen ten opzichte van de periode voor corona. "De interesse voor de zaterdag is bij ons heel groot. Maar dat was voor corona ook al zo", meldt de medewerker van het Boerhaavebad.

In De Planeet is de wachttijd nu ongeveer drie tot vier maanden. In het Boerhaavebad gaat het om ongeveer 12 weken. De groepen die zwemles krijgen, zijn niet kleiner geworden door coronamaatregelen. Wel mogen er minder volwassenen komen kijken en zijn bijvoorbeeld kijkdagen afgeschaft. In beide zwembaden zijn looproutes uitgezet en mogen zwemmers niet douchen.