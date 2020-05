Thuis zwembroek aantrekken en douchen: Haarlemse zwembaden gaan maandag open

HAARLEM - "Niet kunnen inhalen is wel wat lastig", aldus Jacqueline Lindenberg. Ze werkt bij zwembad De Planeet in Haarlem en samen met haar collega's houdt ze vandaag een generale repetitie om maandag weer veilig open te kunnen gaan. Zwembad De Planeet en het Boerhaavebad openen dan met veel veiligheidsmaatregelen en beperkingen weer de deuren.

Bij de entree, de kleedkamers en langs het zwembad zijn allemaal oranje pijlen geplakt. Ze geven de looproutes aan, die vanaf volgende week gelden. Het personeel checkt vrijdag zelf of alles duidelijk staat aangegeven, ze kruipen even een uurtje in de huid van 'de bezoeker'. Dus binnenkomen door de draaideur, naar de kassa, door de kleedkamer en dan een plons in het water. NH Nieuws keek even mee of ze er in Haarlem klaar voor zijn.

Later open

De Haarlemse zwembaden zijn wat later open dan andere baden en dat heeft twee redenen. "De gemeente moest onze protocollen nog goedkeuren. En we hadden de temperatuur van het water verlaagd om de energiekosten laag te houden. Dat gaat met ongeveer een graad per dag. Dat kan je niet meteen in één keer doen, want dan klappen de tegels eruit", aldus Marjolein Kremer van zwembad De Planeet.

Maatregelen voor het zwemmen

Als je baantjes wilt komen zwemmen, moet je je aanmelden op de site van het zwembad. "We werken met een tijdslot. Je mag drie kwartier per keer en dan moet je dat vantevoren even reserveren", aldus Marjolein. "Je moet thuis je zwemkleding al aantrekken. In de kleedkamer hoef je dan alleen je kleren nog uit te trekken, in een tas te stoppen en die mee te nemen naar de zwemzaal." De tassen kunnen vervolgens aan de zijkant van het bad worden neergelegd.

In het bad

Marjolein en haar collega's springen vandaag zelf in het water om te testen of de breedte van de banen wel voldoende is. De 'zwemroutes' staan op de muren langs het bad aangegeven. "Er mogen maximaal drie mensen in een baan en inhalen is verboden. Daarom proberen we ook de snelle en minder snelle zwemmers in aparte banen in te delen." Jacqueline Lindenberg komt net uit het bad en is tevreden over de generale repetitie. "Het voelt alleen moeilijk om niet in te mogen halen."

En dan het water zelf. Er zit meer chloor in dan voorheen. Alle zwembaden hebben dat gedaan, op advies van het RIVM. Bacteriën en hopelijk ook een potentiëel virus worden dan snel onschadelijk gemaakt.

Geen douche

Na drie kwartier klinkt de bel en mag de volgende groep het water in. Douchen kan voorlopig even niet. "Iedereen moet thuis douchen, maar door het chloor ben je toch al lekker ontsmet", lacht Marjolein. "Ik had een brilletje op, dus ik heb niet veel gemerkt van het extra chloor in het water. Ook mijn huid is nog in orde", grijnst Jacqueline.

Alle maatregelen zorgen er wel voor dat het zwembad extra personeel moet inhuren om toe te zien dat iedereen zich aan de regels houdt. Mogelijk mogen er over een paar weken weer meer zwemmers in het bad, maar eerst maandag maar eens even afwachten. "Het is allemaal een beetje gedoe, maar we gaan er vol voor", aldus Marjolein.