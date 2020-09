Tweede verdachte aangehouden voor mishandeling boa's in Medemblik

MEDEMBLIK - De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de bedreiging en mishandeling van twee boa's, die dit weekend werden belaagd in een café in Medemblik. De verdachte meldde zich zelf bij de politie.

Dat meldt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. De aangehouden café-eigenaar zit nog altijd vast op verdenking van bedreiging. De politie was op zoek naar een tweede verdachte die de toezichthouders mishandeld zou hebben. Die meldde zichzelf aan bij de politie.

De betrokken boa's waren dit weekend even na middernacht in het café aan de Kaasmarkt om te controleren of de coronaregels werden nageleefd. Dat bleek niet zo te zijn. Bovendien werd er binnen in het café gerookt. De boa's maakten hier foto's van, waarna ze belaagd werden.