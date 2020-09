Terugkijken: Persconferentie premier Rutte over nieuwe coronamaatregelen

NOORD-HOLLAND - Premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge gaf om 19.00 uur weer een persconferentie over de corona-aanpak. Kijk hier onze uitzending terug.

Strengere coronaregels: horeca uiterlijk 22.00 uur dicht en mondkapjes in Amsterdamse winkels

Gisteren spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over de corona-aanpak. De nieuwe opmars van het virus baart het kabinet grote zorgen.

Deskundigen van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, buigen zich vandaag over de huidige situatie. Gisterochtend werden er 3.000 nieuwe besmettingen in een dag gemeld. Het OMT zal vooral kijken naar de stand van zaken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

