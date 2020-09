ANNA PAULOWNA - De bemanning van de bommenwerper die op 4 december 1943 uit de lucht werd geschoten is vandaag herdacht. Het vliegtuig stortte neer in de polder bij Anna Paulowna. Cor Zwirs was destijds 13 jaar oud en kon tot zijn eigen verbazing dicht bij het wrak komen. Hij ging op zoek naar overlevenden.

Cor (90) zocht naar bemanning gecrashte bommenwerper: "Hello boys, where are you!"

"Het is voor mij nog altijd onbegrijpelijk dat ze me niet weggestuurd hebben. Hier stond een wacht en daar verderop stonden ook nog Duitsers. Het was een luguber gezicht zoals het toestel er bij lag", weet Zwirs zich bijna 77 jaar later nog te herinneren, "Ze waren al begonnen met het opruimen van de bommen, daar stond met gele letters op '1000 kilo'. Ik zie het zo nog staan"

De Halifax was die nacht om 00.01 uur opgestegen voor een aanval op Leipzig. Tijdens de tocht met nog 526 andere vliegtuigen werd de bemanning aangevallen door een Duitse jager. Toen het vliegtuig in brand vloog, probeerden de mannen hun bommen te lossen. Dat lukte slechts gedeeltelijk. Drie van de bemanningsleden wisten zich met hun parachute te redden.

Krijgsgevangen

"Ik aanbad die jongens. Als ze op pad gingen, werden ze eerst nog begeleid door hun eigen jagers. Het dreunde gewoon in huis. Zodra ze hier boven zee kwamen, ging de hel los", vertelt Zwirs. "Ik dacht dat er hier misschien wel een zou zitten in het riet bij het Oude Veer. Ik vroeg mijn broer wat je dan moest zeggen. Hij zei 'Hello boys, Where are you!?'. De drie overlevenden werden in de omgeving opgepakt en tot krijgsgevangen gemaakt.

Zwirs is blij dat het monument voor de mannen aan de Kerkweg er nu staat. Het is de vierde locatie waar Stichting Herdenkingspalen een gedenkteken heeft geplaatst. "Al word ik 100, elke keer als ik hier langskom dan denk ik aan die mannen. De vrijheid is zo bevochten. Als zij dit niet hadden gedaan, hadden wij hier niet gestaan"