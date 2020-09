Amsterdam UMC opent corona-afdelingen, reguliere zorg draait nog zoals normaal

Op de twee locaties van het Amsterdam UMC zijn nu 32 coronapatiënten, waarvan 7 op de IC liggen. Op beide locaties is een corona-afdeling geopend, maar tot dusver zijn er geen problemen voor de reguliere zorg. "De geplande operaties gaan door. Het is afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen", zegt woordvoerder Nicole de Haan.

Spreiding patiënten

De ziekenhuizen zoeken ook de samenwerking op. "We werken goed samen met andere ziekenhuizen in de regio en verspreiden de patiënten", vertelt een woordvoerder van het OLVG.

Zorgen zijn er wel: "Misschien moeten we binnenkort ook buiten de regio kijken, dat zal dan ook landelijk gecoördineerd worden."

Covidafdelingen

Het OLVG heeft in tegenstelling tot het Amsterdam UMC nog geen speciale verpleegafdeling voor coronapatiënten hoeven openen. "We hebben nog geen corona-afdeling, maar hoogstwaarschijnlijk zullen we die wel moeten gaan openen als we realistisch zijn", laat de woordvoerder van het OLVG weten.

Als het OLVG een corona-afdeling moet openen, komt de reguliere zorg onder druk te staan. "Als we een speciale afdelingen moeten openen, betekent dat dat er verpleegkundigen van andere afdelingen daar ingezet moet worden. Dan komt de reguliere zorg wel in gevaar."