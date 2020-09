Noordwest Alkmaar opent weer corona-afdeling, planbare zorg nog niet uitgesteld

ALKMAAR - Het aantal coronapatiënten in het Noordwest ziekenhuis van Alkmaar neemt weer toe. Vanwege deze stijging is daar nu weer een corona-afdeling geopend. "We maken ons zorgen over de stijgende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames. We hopen echt dat het niet weer gaat worden zoals eerder."

Op dit moment liggen er twaalf coronapatiënten in het Alkmaarse ziekenhuis, twee van die patiënten liggen op de IC. In de Helderse vestiging liggen geen zieken met corona.

Door de speciale verpleegafdeling kan er efficiënter gewerkt worden. "We centreren de coronazorg het liefst op één plek, zodat de andere zorg door kan blijven gaan", vertelt woordvoerder Sanne van Hoolwerff aan NH Nieuws.

Druk op de ketel

Vooralsnog zijn er geen problemen in de planbare zorg, alle afspraken gaan nog door. Zorgen zijn er wel: "De reguliere zorg moet zo lang mogelijk door blijven gaan. De planbare zorg is nog niet uitgesteld, maar ik ben bang dat dat niet een kwestie is van óf dat gaat gebeuren, maar wanneer", aldus Van Hoolwerff. "We komen weer in situatie dat er druk op de ketel komt."

Er is wel een verschil met het begin van deze crisis. "We weten nu meer van het virus zelf en er zijn behandelmogelijkheden. De coronapatiënten liggen nu korter in het ziekenhuis, dus dat is positief."