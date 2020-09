Johan Cruijff ArenA mogelijk decor van Nations League Finals

AMSTERDAM - Nederland is kandidaat voor het organiseren van de finale van de Nations League. Voetbalbond KNVB heeft een officieel bid ingediend bij de Europese bond UEFA. Die finaleronde - bestaande uit halve finales, strijd om derde plaats en finale - wordt gespeeld van 6 tot en met 10 oktober 2021. De geplande speellocaties zijn de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en de Rotterdamse Kuip.

Oranje speelt samen met Polen, Italië en Bosnië en Herzegovina in poule A van de Nations League. De UEFA heeft bepaald dat de winnaar van poule A de finale mag organiseren. Ook Italië en Polen hebben zich kandidaat gesteld. Bosnië en Herzegovina heeft dit niet gedaan. Als Nederland de poule weet te winnen, dan zal de Nations League finale volgend jaar in oktober in Amsterdam en Rotterdam georganiseerd worden.

"In Nederland en bij de KNVB hebben we de ambitie om meer grote internationale voetbalevenementen te organiseren", aldus secretaris-generaal van de KNVB Gijs de Jong. "Als klein land hebben we ook al veel ervaringen opgedaan met de organisatie van grote evenementen zoals EURO 2000 en het EK voor vrouwen in 2017. Het zou een eer zijn om de finale van de Nations League 2021 aan dit rijtje te mogen toevoegen.’’

Corona

De Jong houdt een slag om de arm vanwege de coronapandemie. "Op dit moment is er natuurlijk nog veel onzekerheid over de mogelijkheden en restricties rondom de organisatie van dit evenement. Uiteraard blijven veiligheid en gezondheid het allerbelangrijkste en we hopen dat de omstandigheden het te zijner tijd toelaten om er een veilig en feestelijk evenement van te maken."