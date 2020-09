Nieuwe stadsdichter Haarlem onder vuur: "Nooit mijn intentie geweest om te pijnigen"

HAARLEM - De Haarlemse rapper Darryl Danchelo Osenga, met artiestennaam Insayno, die gisteren als stadsdichter is verkozen, ligt flink onder vuur. In een rapsong uit 2012 trekt hij de vergelijking tussen de Holocaust en de slavernij. "Als ik mensen heb gekwetst, dan bied ik daar absoluut mijn excuses voor aan."

Op social media is de boosheid niet van de lucht. En ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël is geschrokken van de oude teksten van de rapper. De kritiek draait vooral om deze tekst uit de rap:

De Holocaust is slechts een cover up voor domme schapen. Ik zie je denken: gast dit kan je niet doen. 8 miljoen joden? Ik praat hier over 18 miljoen slaven. De behandeling van de concentratiekmapen is slechts een lachtertje vergeleken (met) onze slavenhandel.

In een interview met NH Nieuws legt de kersverse stadsdichter van Haarlem uit dat het nooit zijn intentie is geweest om iemand te kwetsen. "Mijn intentie was om een discussie te openen dat het ene wordt belicht op school en het andere niet. Ik heb op mijn school nooit slavernijgeschiedenis gehad en de Tweede Wereldoorlog werd breed uitgemeten."

Nu anders aanpakken

De inmiddels 33-jarige Haarlemmer weet dat hij het nu heel anders zou aanpakken. "Nu, acht jaar later zou ik dat hele nummer anders geschreven hebben. Ik zou het op een hele andere manier omschreven hebben."

Hij vertelt dat hij voor het eerst met de slavernijgeschiedenis in aanraking kwam toen hij op bezoek ging bij zijn vader op Curacao en in een museum de martelwerktuigen zag waarmee slaven onder de duim werden gehouden. "Toen ik dat zag en mij realiseerde dat dat een deel van mijn geschiedenis is, heeft mij dat geraakt."

Wel vindt hij dat het ook een deel van het kunstenaarsschap is om iets bespreekbaar te maken. "En je zoekt daarbij ook de grenzen op van wat je wel kunt zeggen en wat je niet kunt zeggen."

"Maar het is nooit mijn intentie geweest om iemand te pijnigen", vertelt hij in het interview.

