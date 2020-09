Voormalig SP-lijsttrekker Emile Roemer per oktober waarnemend burgemeester Alkmaar

ALKMAAR - Emile Roemer wo rdt per 1 oktober waarnemend burgemeester van de gemeente Alkmaar. Hij volgt Piet Bruinooge op, die op die dag vertrekt.

Dit is in goed overleg tussen de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters van de gemeente Alkmaar besloten.

Voormalig tweedekamerlid Roemer van de SP treedt tijdelijk op als burgervader. Het is namelijk beleid om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten waar vaststaat dat de periode zonder vaste burgemeester langer dan drie maanden gaat duren.

De provincie meldt dat het de bedoeling is dat er voor de zomer van 2021 een nieuwe burgemeester wordt aangewezen.

Noord-Brabant

Roemer is sinds 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen en was van 2006 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Van 2002 tot 2006 was hij wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Boxmeer.