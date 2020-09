Treffer in extremis leidt Telstar naar driepunter bij Excelsior

ROTTERDAM - Telstar heeft dinsdagavond een knappe overwinning uit het vuur gesleept op bezoek bij Excelsior. De ploeg van trainer Andries Jonker kwam kort na de rust op achterstand in Kralingen, maar een wonderschoon doelpunt van Sven van Doorm en een treffer ver in de blessuretijd van Yaël Liesdek zorgden ervoor dat de Velsenaren uiteindelijk drie punten aan hun seizoenstotaal konden toevoegen.

Na tien minuten voetbal kroop Telstar uit hun schulp en de Velsenaren meldden zich via onder anderen Ilias Bronkhorst (een niet goed geraakte kopbal) en Glynor Plet (schot) voor het doel van Excelsior. De grootste kans van de eerste helft was echter voor de ploeg van trainer Marinus Dijkstra. Ahmad Mendes Moreira bereikte Reuven Niemeijer, maar zijn kopbal verdwijnde naast het doel van Schendelaar. Tussendoor werden Cas Dijkstra en Plet nog gevaarlijk namens de Witte Leeuwen.

Excelsior - en dan met name Siebe Horemans - kwamen furieus uit de startblokken. Telstar-doelman Jasper Schendelaar moest tot twee keer toe ingrijpen bij een poging van de rechtsback van de Kralingers. Eerst tikte hij een poging van de Belg via de lat achter het doel, waarna de AZ-huurling ook attent was bij een schot van diezelfde verdediger.

Telstar deed in het eerste bedrijf dus niets onder voor Excelsior, maar toch keek de ploeg van Jonker binnen een halve minuut na de pauze tegen een 1-0 achterstand aan. Joël Zwarts pikte de bal op na balverlies van de Velsenaren en na een indrukwekkende solo schoot hij het leer in de korte hoek achter Schendelaar.

Gelijkmaker

De Noord-Hollanders lieten het er niet bij zitten en gingen op zoek naar de gelijkmaker. Een kopbal van Pattynama belandde in de handen van Damen en schoten van Welat Cagro en invaller Gyliano van Velzen gingen huizenhoog over, maar dat gold niet voor de inzet van Sven van Doorm. Na een goede aanval kwam de bal via Dijkstra bij de 23-jarige middenvelder terecht, waarna hij de bal prachtig in de verre kruising schoot.

Na de gelijkmaker kregen beide ploegen kansen om de overwinning naar zich toe te trekken. Zo volleerde Van Velzen de bal keihard tegen de kruising na knap verlengen van Plet en schoot aan de andere kant Elias Már Omarsson maar net naast het doel van Schendelaar. In extremis was het uiteindelijk Telstar dat er alsnog met de drie punten vandoor ging. Van Velzen bereidde voor en zag dat het invaller Liesdek lukte om de bal achter Damen in het net te schuiven: 1-2

"Drie punten is iets gelukkig, maar wij hadden zeker recht op één punt" was het commentaar van trainer Andries Jonker.