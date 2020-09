Haarlemse jongeren onder indruk van 'geheim' bezoek Koning: "Ik trilde een beetje"

HAARLEM - "Hij stelde veel vragen en ik vond het allemaal best spannend", aldus Babou. Hij is één van de jongeren die dinsdagochtend aan tafel mocht zitten met niemand minder dan Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander. Die kwam op bezoek bij het mentorproject Time2Shine van 'Bedrijf en Samenleving'.

Babou, die van oorsprong uit Gambia komt maar nu al aantal jaar in Haarlem woont, is één van de deelnemers is aan Time2Shine. Hij mag samen met zijn mentor Atin als eerste met de koning spreken.

Om tien uur vertelt Marijke Aukema, directeur van 'Bedrijf en Samenleving', in het pand van de Haarlemse Sociëteit Vereeniging aan de aanwezigen dat er een verrassing aan zit te komen. "De koning komt." De jongeren van het project Time2Shine weten niet wat ze horen. "We hebben het bewust geheim gehouden, anders zouden ze allemaal erg zenuwachtig worden", vertelt Marijke Aukema. "Maar het moest eerlijk gezegd ook vanuit het oogpunt van veiligheid."

Twee jaar geleden spraken we nog met Atin en Babou over Time2Shine voor het programma 'Zo Voor Elkaar' (tekst gaat door na video)

Atin Choenni begeleidt Babou nu een aantal jaar via Time2Shine . Daarbij worden Haarlemse ondernemers gekoppeld aan jongeren uit de regio, die door tegenslag in het leven wel een helpende hand kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van het regelen van huisvesting of het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. Het project won onlangs nog een Appeltje van Oranje , een prijs voor succesvolle sociale initiatieven. Het koninklijk echtpaar is beschermpaar van het Oranjefonds, dat de Appeltjes uitreikt.

Met Babou gaat het goed. Hij heeft een baan en zou zelfs in Zweden een mooie stage gaan lopen. Door de coronacrisis kon dat helaas niet doorgaan. "Hoe belangrijk Atin nu nog voor mij is? Hij betekent heel veel voor mij. Ik kan hem altijd bellen om dingen te bespreken. Zonder hem was ik nu misschien op straat beland."

Atin is er trots op om te zien hoe Babou zich, ondanks de tegenslag die hij in zijn leven had, goed ontwikkelt. "Onze band is nu wel iets minder intensief dan dat het eerst was, omdat de problemen ook minder groot zijn. Maar het contact blijft wel, we hebben een goede band samen opgebouwd."

'Warme man'

Koning Willem-Alexander luistert naar de verhalen van Babou en Atin. Daarna schuift hij ook bij drie andere 'mentorduo's' aan. "Net toen het gesprek wat losser begon te worden, moest hij alweer weg", lacht Atin. "Helaas duurt het maar zeven minuten, maar het is een hele fijne, warme man, die oprecht geïnteresseerd is." Babou moet het allemaal nog even laten bezinken. "Ik vond het best spannend en moest ook een beetje trillen, maar ik denk dat de koning het wel leuk vond om met ons te praten."