Blijdschap bij Haarlems project 'Time2Shine' na winnen Appeltje van Oranje

HAARLEM - Een flinke opsteker voor het project 'Time2Shine' vandaag: het project waarbij jongeren op weg worden geholpen met hulp van een mentor, won de stimuleringsprijs 'Appeltje van Oranje'. De uitreiking verliep digitaal, in verband met het coronavirus, maar dat mocht de pret niet drukken in de sociëteit aan de Zijlweg. "Dit is gaaf", vertelt Marijke Aukema, directeur van Bedrijf en Samenleving en initiatiefnemer van 'Time2Shine'.

De betrokkenen zaten in de grote zaal in spanning te wachten. Via een live-uitzending van het Oranje Fonds werden de winnaars bekend gemaakt. Marijke Aukema had goed hoop, maar niet verwacht dat ze daadwerkelijk de prijs in de wacht zouden slepen. "Er zijn zoveel mooie projecten, maar wij doen ook zoveel goede dingen dus dan denk je het zal wel, maar tegelijkertijd denk je ook: het zal wel niet."

Time to Shine

Het project is een aantal jaren geleden opgezet door de organisatie Bedrijf en Samenleving. Bij 'Time to Shine', worden jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, gekoppeld aan een mentor. En dat verloopt heel succesvol tot blijdschap van de mentoren en de jongeren zelf. "Het heeft mij vrijheid gebracht. Mijn mentor heeft geen problemen voor me opgelost, maar hij was er als ik dat nodig had", vertelt Yaron Bakker. Een paar jaar geleden werd hij gekoppeld aan Remco Rhee die er voor hem was in een moeilijke periode. "Wij zijn geen vrienden", benadrukt Remco. "Wij zijn maatjes, en dat blijft zo."