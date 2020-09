Zangers met Alzheimer maken muziekfilm: "We zijn niet afgeschreven"

NOORD- HOLLAND - Vanavond om 20.00 gaat de concertfilm 'Erbame dich' in première. In de film zingen drie Participatiekoren de Matthäus Passion. De koorleden zijn mensen met dementie of parkinson die samen met hun naasten in het koor zingen. In de film zingen ze niet alleen, maar lezen de koorleden ook brieven voor die ze tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis aan geliefde, vrienden of ministers hebben geschreven.

Haarlems participatiekoor werkt aan een optreden - NH Nieuws

Er hebben drie verschillende Participatiekoren uit Haarlem, Bergen en Midden Delfland voor de film in coronastijl gerepeteerd. De film is tijdens het repeteren opgenomen. Hoogtepunten "Toen de repetities door de corona stil kwamen te liggen, zijn we met het plan gekomen om een muziekfilm te maken. Het is een concert geworden met daarin de hoogtepunten van de Matthäus Passion", vertelt artistiek leider Erik Zwiers. Erik laat weten dat het heel belangrijk is voor de koorleden dat ze aan dit project mee kunnen doen. "Opeens is je moeder met dementie niet meer de moeder die alles vergeet, maar een zangeres op een podium die een concert geeft." De titel van het project is 'Erbarme dich', ofwel: je ontfermen over een ander. Een taak die volgens Erik hard nodig is. "De lockdown en coronacrisis heeft enorme impact gehad op onze zangers met dementie. Die impact van de coronacrisis op het dagelijks leven en welzijn van deze mensen met dementie, dat mag niet meer gebeuren!", zegt hij vastberaden. Tekst loopt door onder de video.

Haarlems participatiekoor - NH Nieuws

Een van de zangers uit het Participatiekoor in Haarlem is Frank Janssen die beginnende Alzheimer heeft. Hij weet dat hij langzaam achteruitgaat en een ontzettend vervelende ziekte onder de leden heeft. "Het is een sluipmoordenaar want de ziekte gaat heel langzaam. Ik merk nu vooral dat mijn muzikaal geheugen achteruit gaat", vertelt hij. Voor Frank betekent 'Erbarme dich' vooral dat hij de dingen die hij nog wel kan wil omarmen. "Steek daar je energie in zodat je je levensvreugde vasthoudt want daar gaat het om. Door aan zoiets moeilijks te beginnen als het zingen van de Matthäus Passion zeg je eigenlijk: zie je wel, wij zijn niet gelijk afgeschreven." De muziekfilm is hier te zien vanaf 20.00 uur.

Lees ook Play Haarlem Koor van zangers met dementie repeteert voor film op Alzheimerdag