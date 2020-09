Vlaggen op Naarder stadhuis en twee kerken te onveilig

De Nederlandse vlag wappert al sinds mensenheugenis op feestdagen op de historische gebouwen van de gemeente Gooise Meren. Tot ze er afgelopen Koningsdag en op Bevrijdingsdag niet wapperden.

Het zorgde voor boze en verontwaardigde reacties. "Je hebt echt geen historisch besef als je denkt dat het een oplossing is om aan de overkant van de straat op een pleintje een vlag te hangen. Wij willen de driekleur zien wapperen op de historische gebouwen. Dat is honderden jaren goed gegaan en opeens kan dat niet meer. Wij begrijpen dat niet", zo klinkt het.

Probleem onder de loep

Dat er geen vlaggen wapperen op de historische 'vlaglocaties' komt doordat het te onveilig is om de vlag uit te hangen. De locaties zijn onlangs 'arbotechnisch afgekeurd'. Omdat de constructies verouderd zijn, is het voor degene die de vlag moet ophangen, te gevaarlijk.

Naarders en Muiders moeten het voorlopig dus even doen zonder Nederlandse vlag op feestdagen. Als het aan de gemeente Gooise Meren ligt, gaat dat wel veranderen. Burgemeester en wethouders willen weten wat er nodig is om het veilig vlaggen wel weer mogelijk te maken. Er moet gekeken worden hoe alles bouwkundig veilig kan worden gemaakt en bovenal wat dat gaat kosten. Daar moet volgende maand meer duidelijkheid over komen. Burgemeesters en wethouders waarschuwen wel dat de kans bestaat dat niet alle risico's kunnen worden weggenomen. Daarom moet er ook gekeken worden of er 'verantwoord omgegaan kan worden met overblijvende risico's'.

Tot het Naarder stadhuis en de kerken van Naarden en Muiden weer veilig geacht worden om de vlag uit te hangen, wapperen de vlaggen in de twee steden voorlopig op alternatieve - en minder aansprekende - locaties.