Geen vlag op Naarder stadhuis met Bevrijdingsdag: "Mag niet van arbowet"

NAARDEN - Hoewel we vandaag 75 jaar geleden bevrijd zijn, wordt daar niet voor gevlagd op het stadhuis of de Grote Kerk van Naarden. Naarders spreken van grote schande en zijn woest. "Die vlag hoort daar gewoon te hangen, zeker op 4 en 5 mei", zo spreekt politicus Jelmer Kruyt uit Naarden namens zijn achterban.

Op het gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren in Bussum hangt de vlag wel uit. De burgemeester staat echter met zijn rug tegen de muur als het gaat om de vlaggen in Naarden. Het is niet mogelijk om om beide gebouwen te vlaggen vanwege de arboinspectie. Daarom is er gekozen voor een alternatief: er hangen vandaag extra vlaggen op het Ravelijn en voor de Grote Kerk Naarden.

Politicus Kruyt neemt duidelijk geen genoegen met de uitleg van de gemeente. Hij besloot daarom om op eigen houtje contact te leggen met brandweer Bussum die wel oren had naar het plan. De brandweer wilde best een ladderwagen ter beschikking stellen om de vlag te bevestigen.

De burgemeester gaf daar echter geen groen licht voor deze 'oplossing' van Kruyt. Burgervader Ter Heegde verwees naar de restricties en geboden alternatieven. "Er wordt alleen gevlagt op openbare gebouwen zoals het gemeentehuis," aldus de woordvoerder van de gemeente.