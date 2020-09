Treurnis en ongeloof na brand in geliefde kringloopwinkel: "Stukje van ons is weg"

Buurtbewoners en medewerkers van de vannacht afgebrande kringloogwinkel Rataplan bij de Postjesweg in Amsterdam Nieuw-West reageren geschokt op de overgebleven ravage. Vooral omdat de winkel een belangrijke buurtfunctie had.

De brand, die vannacht even voor 0.30 uur ontstond, woedde hevig en was moeilijk te blussen omdat de zaak vol stond met brandbare spullen. Er moest een sloopkraan worden ingezet om bij de brandhaar te komen. Pas om 6.30 uur had de brandweer de brand onder controle.

Verdriet en ongeloof overheersen bij buurtbewoners en medewerkers. Veel van hen staan nog bij daglicht naar de ravage te kijken.

Verdrietig

"De hele buurt stond op straat en zagen hoe het allemaal in vlammen op ging. Verschrikkelijk", zegt een vrouw. "Er is nu eigenlijk ook stukje van ons weg want het was echt een buurtwinkel. De shock is nog steeds aanwezig."