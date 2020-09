Schalkwijkers mogen zelf 70 duizend euro verdelen om wijk leuker te maken

HAARLEM - Het is een experiment om inwoners meer zelf te laten bepalen: Haarlem geeft Schalkwijk een budget van 70 duizend euro om te verdelen onder projecten om de buurt te gezelliger te maken, te vergroenen of te verduurzamen.

Het project 'Schalkwijk aan Zet' is een onderdeel van de zogeheten Nieuwe Democratie, die de gemeente Haarlem nastreeft. Zo is er al tijd het Initiatievencafé waarbij mensen hun idee pitchen in de hoop er investeerders voor te trekken.

De wijk Haarlem-Zuidwest krijgt als eerste Haarlemse wijk een gelote wijkraad naar Gronings voorbeeld, waar NH Nieuws al eerder een reportage over maakte. En in Schalkwijk mogen dus de inwoners zelf bepalen waar ze budget voor willen uittrekken. Vier weken na de kick-off van het project mogen alle Schalkwijkers vanaf 18 jaar stemmen over welk idee uitgevoerd gaat worden.

Losloopgebied

Paulien Heesbeen is één van de eerste indieners van een plan: "Mijn project is voor de vrije, blije hond", vertelt ze bij een losloopgebied. Ze wil de berm tussen de drukke Europaweg en de flats graag omhekken, zodat de honden echt lekker los kunnen rennen. "Ik durf haar hier niet los te laten", vindt ook een hondenbezitter die aangesproken wordt door Paulien over haar idee.

(tekst gaat door na video)