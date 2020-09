Zwemmers trekken 16.000 kilo zware boot voort over Gooimeer

De hele zomer stonden de vrijwiligers van de bottervereniging op de markt om aandacht te vragen voor hun vereniging. Het onderhouden van de grote schepen kost veel geld en alle inkomsten zagen ze dit jaar in rook opgaan door het coronavirus. "We hadden drie doelen voor de campagne", vertelt Bos. "We wilden geld ophalen, draagvlak creëren onder de Huizer bevolking en we wilden een impuls geven aan onze vrijwilligers. Op alle drie de punten is het succesvol geweest."

De hele zomer heeft de Stichting Huizer Botters actie gevoerd om toch wat geld in het laatje te krijgen. Want door het coronavirus waren alle evenementen afgelast. Als afsluiter hebben de creatievelingen een hele nieuwe sport bedacht: 'Botter pulling'.

Zo hebben ze onder andere 250 nieuwe 'vrienden' gemaakt, die allemaal een vast bedrag per jaar aan de stichting doneren. Met al het geld dat is opgehaald kunnen ze over een paar weken starten met het onderhoud aan de bodem van een van de botters. Die is namelijk aan vervanging toe.

Bos is blij dat ze niet alleen hun handje hebben opgehouden bij instanties, maar ook zelf aan de slag zijn gegaan. "Anders hadden we nu waarschijnlijk in het bestuur de discussie gehad hoe we de stichting overeind konden houden. Misschien een goedkopere plek zoeken voor de werf? Of een van de botters terug geven aan de gemeente?"

Gelukkig hoeven ze hier nu niet over na te denken en kan de stichting komende winter weer hard aan de slag om de oude Huizer botters in stand te houden.