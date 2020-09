Concrete interesse voor Telstar-verdediger Benaissa Benamar

Om welke club het gaat is niet bekend. De Amsterdammer is bezig aan zijn tweede seizoen in Velsen-Zuid. Net zoals vorig jaar is Benamar een vaste waarde in het elftal van trainer Andries Jonker.

De voetballer zelf laat weten dat hij niet op de hoogte is van de interesse.

Benamar begon zijn professionele loopbaan bij FC Twente. Bij Jong FC Twente kwam hij tot 24 optredens in de eerste divisie. Twee seizoenen later speelde hij zes wedstrijden voor het Marokkaanse Ittihad Tanger.