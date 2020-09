Atleet Michel Butter stopt met topsport

CASTRICUM - De Egmond Halve Marathon in januari is de laatste wedstrijd van Michel Butter als professioneel hardloper. De Castricummer vindt dat zijn niveau niet langer aansluit bij de amibities.

"Topsport luistert nauw, vergt volledige toewijding en vastberadenheid. Dat compromisloze kon ik niet meer opbrengen, omdat het niveau niet langer aansloot bij de ambitie. Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf en zeggen: ik stop ermee", aldus Butter in het NHD.

De Castricummer werd dertien keer Nederlands kampioen op verschillende onderdelen. Op de marathon was hij de beste in 2011 en 2018. In oktober 2012 wist hij in de Amsterdam Marathon de barrière van 2 uur en 10 minuten te doorbreken: 2:09.58.