Domper voor atleet Michel Butter: "Marathons vallen nu bij bosjes"

Eerder werden de marathon van Rotterdam en Dam tot Damloop dit jaar al afgelast. "De hardloopwedstrijden vallen natuurlijk bij bosjes. Eerst in het voorjaar, maar nu ook in het najaar."

"Ik wil nog een gelegenheid pakken om mij te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Het liefst dit jaar nog", vertelt de Castricummer. "In principe ben ik nu in voorbereiding op de Valencia Marathon van 6 december. De marathon van Amsterdam had ik wel in het achterhoofd."