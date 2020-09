Alisha (15) gaat niet meer naar school uit angst om haar opa te besmetten

BEVERWIJK - De opa van de 15-jarige Alisha verloor begin mei zijn vrouw en komt sindsdien iedere dag bij hun thuis op bezoek voor troost en aanspraak. Op de school van Alisha zijn inmiddels meerdere leerlingen besmet met het coronavirus en daarom blijft ze voorlopig thuis.

Alisha zit in 4 havo van het Kennemer College in Beverwijk, waar zes leerlingen uit havo 5 besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ondanks dat zij de besmettingen buiten schooltijd hebben opgelopen en de overige 200 leerlingen van 5 havo afgelopen week uit voorzorg thuis moesten blijven, maakt Alisha zich zorgen. Niet zozeer voor haarzelf, maar voor haar opa. Hij is 76, de risicogroep, en ze ziet hem elke dag. Dus stuurde ze vorige week een email naar de rector van de school, Marc van Buuren.

Alisha (15) en haar opa (76)

“Ik legde mijn thuissituatie uit en vertelde over de moeilijke tijd waar mijn opa nu in zit”, vertelt Alisha. "Maar ik schreef ook dat ik het niet eens ben met de coronamaatregelen op onze school, en dat ik hun aanpak niet verantwoord vind. De twee maatregelen die op onze school gelden, docenten moeten afstand houden en iedereen moet zijn handen ontsmetten bij binnenkomst, daar lijkt niemand zich aan te houden.” Alisha eindigt haar mail aan de rector met haar vraag of ze niet meer naar school hoeft te komen, uit angst dat zij daar het virus kan oplopen en haar opa kan besmetten. Ze vroeg ook of zij tijdens haar vrijwillige quarantaine online onderwijs kon krijgen van de school. “De rector reageerde vrijwel meteen, maar zei wel dat het voor de school lastig was om zowel online als klassikaal les aan te bieden. Dus toen ben ik die dag toch maar naar naar school gegaan.”

Nog diezelfde dag mailde rector van Buuren Alisha opnieuw, maar ditmaal met de boodschap dat ze voor haar een uitzondering maakten en dat ze ‘voor nu online les zou krijgen, vanwege haar opa’. Sinds woensdag is Alisha nu thuis, en volgt ze haar lessen met succes via de computer. Haar klasgenootjes vonden haar mail aan de rector ‘stoer’, en snappen ook dat Alisha voor veiligheid kiest. Of Alisha voorlopig thuis online lessen mag blijven volgen, hangt mede af van de resultaten van de toetsweek die aanstaande maandag van start gaat. “Daarvoor ga ik wel gewoon naar school, want de toetsen worden in een grote zaal afgenomen waar sowieso anderhalve meter afstand tussen de tafels zit. Niet alleen vanwege corona, maar ook zodat we niet kunnen spieken. ” Enorm lief Alisha's opa vindt het enorm lief dat ze dit allemaal voor hem doet en zo bezig is met zijn gezondheid. “Zelf maakt hij zich veel minder druk om besmet te raken of om dood te gaan, maar misschien komt dat ook een beetje door het verlies van mijn oma.”

Reactie Marc van Buuren, rector van het Kennemer College in Beverwijk “Ik ben onder de indruk hoe Alisha haar vraag bij ons heeft neergelegd, het getuigt hoe belangrijk zij het vindt om goed te willen doen voor haar opa. Het is heel bijzonder om te zien dat een leerling zo bewust omgaat met het feit dat ze een bron van besmetting kan zijn voor iemand in haar directe familiekring die kwetsbaar is.” “Leerlingen die zich zo verantwoordelijk opstellen, die nemen wij als school heel serieus. Alleen is haar verzoek wel een heel vergaand verzoek, het kan maanden duren voordat er een vaccin is. Waar zeggen wij als school ja tegen als we Alisha toestemming geven om voorlopig online les te krijgen? Het kan haar leerproces schaden, maar het kan ook op sociaal vlak impact op haar hebben.” “Als school willen we een zorgvuldige afweging maken, en in het geval van Alisha wachten we eerst haar resultaten af van de toetsweek volgende week. Mochten haar resultaten nou goed zijn, dan moeten wij als school aansluiten op de vraag van de leerling. Hoe we dat gaan doen zullen we te zijner tijd in een gesprek met Alisha, haar ouders en haar mentor uitwerken.”

