Bijna 200 scholieren Kennemer College Beverwijk vrijwillig in quarantaine

“We willen niet langer achter de besmettingen aanlopen, we moeten het patroon nu doorbreken. De besmettingen zijn de naweeën van een feestje dat buiten schooltijd heeft plaatsgevonden. School was niet de broedplaats, maar wel de vindplaats”, aldus van Buuren. “Daarom moeten we er nu alles aan doen om de besmettingen tot stilstand te brengen en dan is een vrijwillige quarantaine voor de 200 leerlingen een gerechtvaardigde maatregel."

"Voor de situatie zoals die zich nu ontwikkelt bij ons op school, zijn de huidige, landelijke, maatregelen te licht", vervolgt Van Buuren. "We hebben veel leerlingen en kwetsbare docenten op school, dan is dit, in samenspraak met de GGD, de meest verstandige keuze."

Van Buuren verwacht dat de meeste van de leerlingen aanstaande maandag weer op school kunnen verschijnen, in de tussentijd krijgen zij online onderwijs.